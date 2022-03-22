Москва, , 16:43 — REGNUM Французские компании «приземлили» свой бизнес в России, и это стало одной из причин того, что они не торопятся покидать российский рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал данные франко-российской торговой палаты о том, что ни одна французская компания не ушла из России.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Здесь можно, на мой взгляд, выделить несколько факторов. Правительство Франции много усилий потратило на то, чтобы организовать приход своих компаний на наш рынок. Оно сейчас балансирует между интересами зарубежных партнёров и своих компаний. Не случайно столь активен в посредничестве президент Макрон, — сказал Чеглов. — Многие крупные французские компании работают на продовольственном рынке (Auchan, Danon), здесь главный аргумент заключается в том, что нельзя лишить российских потребителей продуктов питания. Все французские компании так или иначе «приземлили» бизнес в стране. А значит, и с логистикой легче».

Кроме того, Чеглов обратил внимание на то, что среди французских компаний есть семейный бизнес, который контролируется не наемными менеджерами.

«И руководителям не надо бояться, что при возможном переходе в другую компанию им выйдет боком работа в России в настоящий период. Наконец, французские предприниматели лучше всех на Западе понимают, что [если они уйдут], то освободившиеся ниши кто-то должен будет занять. А им бы этого не хотелось. Поэтому они предпочитают работать», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что французская компания Schneider Electric сорвала контракт на поставку уже оплаченного оборудования в тюменский город Тобольск.

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