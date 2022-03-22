Вашингтон, 22 марта, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Американский фильм «Анчартед: На картах не значится» попал в список наиболее успешных экранизаций игр в истории. Соответствующую информацию опубликовал портал The Numbers.

Скриншот YouTube Фильм «Анчартед: На картах не значится»

Известно, что картина сумела собрать $337 млн в мировом прокате, что позволило ей занять пятое место в топе самых прибыльных экранизаций игр в истории. Примечательно, что на достижение подобного результата ленте понадобилось полтора месяца.

Напомним, что мировая премьера фильма «Анчартед: На картах не значится» состоялась 8 февраля 2022 года. Главные роли в картине исполнили Том Холланд и Марк Уолберг.