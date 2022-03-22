Москва, 22 марта, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Отзыв кредитных рейтингов у российских компаний — это дополнительный фактор, который ухудшает инвестиционный климат в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал решение Международного рейтингового агентства Standard & Poor’s аннулировать рейтинги всех российских компаний.

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«Отзыв кредитных рейтингов не позволит привлекать российским компаниям из-за рубежа капитал от инвестиционных фондов, в чьих декларациях установлены требования об обязательном рейтинговании их заемщиков. Это дополнительный фактор, ухудшающий инвестиционный климат в РФ, — сказал Домащенко. — Сейчас опускается инвестиционный железный занавес с недружественными России странами, а большинство ведущих западных рейтинговых агентств как раз из этих стран. Поэтому ничего удивительного в таком решении нет. Отключение РФ от основных западных финансовых рынков было неизбежно и без решения рейтинговых агентств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, решению S&P предшествовал запрет со стороны Евросоюза предоставлять всем компаниям, организациям и органам, учрежденным в России, кредитные рейтинги.