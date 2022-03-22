Рязань, 22 марта 2022, 16:50 — REGNUM Подозреваемого в кражах из ювелирных магазинов в Рязани по горячим следам задержали полицейские. Мужчина находился в федеральном розыске за аналогичные преступления в других регионах РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе регионального УМВД.
С заявлением о хищении более шести тысяч рублей в полицию обратился представитель сетевого магазина парфюмерии и косметики на улице Черновицкой — неизвестный ночью проник в торговый зал через окно. Оперативники уголовного розыска установили, что к краже причастен 44-летний временно проживающий в Рязани неработающий мужчина. При задержании в его рюкзаке полицейские обнаружили деньги, перчатки, медицинскую маску, нож и набор инструментов для вскрытия помещений.
По предварительным данным, задержанный также похитил серебряные украшения на сумму около 150 тысяч рублей из ювелирного магазина в Московском районе Рязани.
Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый арестован.