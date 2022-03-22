Рязань, , 16:50 — REGNUM Подозреваемого в кражах из ювелирных магазинов в Рязани по горячим следам задержали полицейские. Мужчина находился в федеральном розыске за аналогичные преступления в других регионах РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе регионального УМВД.

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С заявлением о хищении более шести тысяч рублей в полицию обратился представитель сетевого магазина парфюмерии и косметики на улице Черновицкой — неизвестный ночью проник в торговый зал через окно. Оперативники уголовного розыска установили, что к краже причастен 44-летний временно проживающий в Рязани неработающий мужчина. При задержании в его рюкзаке полицейские обнаружили деньги, перчатки, медицинскую маску, нож и набор инструментов для вскрытия помещений.

По предварительным данным, задержанный также похитил серебряные украшения на сумму около 150 тысяч рублей из ювелирного магазина в Московском районе Рязани.

«Кроме того, его подозревают в двух неудачных попытках хищений имущества из ювелирных магазинов на улице Гагарина и Театральной площади. В одном случае он не добрался до золота, поскольку оно было спрятано в сейфе, а во втором не смог попасть внутрь помещения, так как выпилил недостаточно широкий проём в решетке. Мужчина находится в федеральном розыске за совершение аналогичных преступлений в Дальневосточном регионе. Злоумышленник целенаправленно скрывался в Рязани, постоянно менял адреса, проживая в хостеле, съёмных квартирах и у приятеля», — уточнила официальный представитель УМВД региона Валерия Бирмилеева.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый арестован.