Москва, 22 марта, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Маловероятно, что российский ВВП упадет в 2022 году на 8%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала прогнозы рейтингового агентства Fitch Ratings, эксперты которого также считают, что инфляция в РФ к концу 2022 года достигнет 18%.

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«Пока что нельзя говорить о столь существенном падении ВВП. Государство предпринимает все меры, чтобы этого не произошло. Заключаются новые контракты со странами, которые не поддерживают санкции. Помимо этого, активная дедолларизация не предполагает, что курс доллара поднимется так существенно, — сказала Ермилова. — В настоящее время инфляция ускорилась, однако вряд ли ее уровень поднимется до 18%. Государство сейчас серьезно переустраивает систему, заключает новые контракты и ограничивает возможности роста цен для продавцов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Fitch, ВВП России по итогам 2022 года может сократиться на 8%, а в 2023 году — на 0,2%.