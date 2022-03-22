Калуга, , 17:49 — REGNUM В калужской ледовой арене «Космос» открылась фотовыставка «Монеты славы». В экспозиции представлены фотопанно с изображениями памятных монет Банка России, посвященных истории российского спорта. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя управляющего калужским отделением Банка России Владимира Репету.

Экспонат фотовыставки «Монеты славы» Cbr.ru/kaluga

«Посетители ледовой арены увидят на выставке 18 изображений памятных монет, каждая из которых показывает многообразие и значимость отечественного спорта через красоту медальерного искусства. Здесь же есть описание событий, которым посвящены монеты, и рассказы о спортсменах, изображенных на них. На выставке можно увидеть монеты, посвященные выдающейся гимнастке Ларисе Латыниной, именем которой в Обнинске названа спортивная школа. На фотопанно также представлено краткое описание достижений гимнастки», — отметил Владимир Репета.

Первый выпуск «спортивных» монет в стране был приурочен к московской Олимпиаде 1980 года. С тех пор тематическая серия регулярно пополнялась, и сейчас в неё входит более 200 монет. Самые известные из них были отобраны для фотовыставки «Монеты славы». Познакомиться с новой в Калуге фотовыставкой «Монеты славы», узнать больше об именитых спортсменах, их рекордах и наградах посетители смогут в дни и часы работы ледовой арены «Космос». Выставка продлится до 31 марта.

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