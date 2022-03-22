В Калуге открылась выставка, посвященная спортивной нумизматике
Калуга, 22 марта, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В калужской ледовой арене «Космос» открылась фотовыставка «Монеты славы». В экспозиции представлены фотопанно с изображениями памятных монет Банка России, посвященных истории российского спорта. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя управляющего калужским отделением Банка России Владимира Репету.
Первый выпуск «спортивных» монет в стране был приурочен к московской Олимпиаде 1980 года. С тех пор тематическая серия регулярно пополнялась, и сейчас в неё входит более 200 монет. Самые известные из них были отобраны для фотовыставки «Монеты славы». Познакомиться с новой в Калуге фотовыставкой «Монеты славы», узнать больше об именитых спортсменах, их рекордах и наградах посетители смогут в дни и часы работы ледовой арены «Космос». Выставка продлится до 31 марта.