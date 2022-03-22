Калуга, 22 марта, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В калужской ледовой арене «Космос» открылась фотовыставка «Монеты славы». В экспозиции представлены фотопанно с изображениями памятных монет Банка России, посвященных истории российского спорта. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя управляющего калужским отделением Банка России Владимира Репету.

Cbr.ru/kaluga Экспонат фотовыставки «Монеты славы»

«Посетители ледовой арены увидят на выставке 18 изображений памятных монет, каждая из которых показывает многообразие и значимость отечественного спорта через красоту медальерного искусства. Здесь же есть описание событий, которым посвящены монеты, и рассказы о спортсменах, изображенных на них. На выставке можно увидеть монеты, посвященные выдающейся гимнастке Ларисе Латыниной, именем которой в Обнинске названа спортивная школа. На фотопанно также представлено краткое описание достижений гимнастки», — отметил Владимир Репета.

Первый выпуск «спортивных» монет в стране был приурочен к московской Олимпиаде 1980 года. С тех пор тематическая серия регулярно пополнялась, и сейчас в неё входит более 200 монет. Самые известные из них были отобраны для фотовыставки «Монеты славы». Познакомиться с новой в Калуге фотовыставкой «Монеты славы», узнать больше об именитых спортсменах, их рекордах и наградах посетители смогут в дни и часы работы ледовой арены «Космос». Выставка продлится до 31 марта.