Нью-Йорк, США, 22 марта, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Жители Нью-Йорка вышли на мирную акцию в поддержку России на фоне украинского конфликта, сообщают местные СМИ со ссылкой на организаторов протеста.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

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Участники митинга вышли на одну из главных улиц города с плакатами и российскими флагами, призывая перестать использовать украинский конфликт в политических целях и как оружие против России. Некоторые из плакатов гласили: «Россия для нас не враг! НАТО и украинские нацисты нам враги».

Также протестующие заявили об искажённой подаче информации в США, когда речь идет о военных конфликтах. По их словам, американские граждане знали намного меньше, когда сам Вашингтон был вовлечен в войны в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане.

Во время митинга также было отмечено, что американские солдаты не должны воевать за коррумпированное украинское правительство, установленное Соединёнными Штатами в 2014 году.