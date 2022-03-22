Ярославль, , 16:38 — REGNUM Илья Осипов рекомендован на должность председателя комитета по экономической политике Ярославской областной думы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Осипов Yarduma.ru

В феврале 2022 года полномочия председателя комитета по экономической политике Ярославской областной думы сложил депутат Роман Фомичев, который продолжает оставаться под следствием в рамках уголовного дела по статье «Посредничество во взяточничестве». На вакантный пост председателя комитета по экономической политике претендовали два депутата — Илья Осипов и Андрей Щенников.

Однако на заседании комитета 22 марта стало известно, что Андрей Щенников отозвал свою кандидатуру. Таким образом на должность председателя комитета остался единственный претендент — Илья Осипов. Его кандидатура была единогласно поддержана всеми членами экономического комитета. Теперь голосование по назначению пройдет уже на пленарном заседании областной думы. Ранее Илья Осипов избирался депутатом Госдумы, а в предыдущие созывы был заместителем председателя и председателем Ярославской областной думы.

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