Волгореченск, Костромская область, 22 марта, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Прокуратура подтвердила наличие нарушений при зимнем содержании дорог в Волгореченске. Об этом сообщает Общероссийский народный фронт.

ОНФ Так выглядит хорошо убранный от снега двор по мнению чиновников Волгореченска

Напомним, на низкое качество выполнения работ общественникам жаловались местные жители. Их не устраивало, что во дворах и внутриквартальных проездах тракторы сгребают только верхний слой снега. В результате после проезда первой же машины на дороге образуется колея. В снежной каше застревают мусоровозы и машины скорой помощи.

При этом заместитель главы города Алексей Лебедевнастаивал, что подрядчик — ярославская компания «ЯР-ВАСАНЖ» хорошо выполняет свою работу и пытался нивелировать замечания проходивших мимо него во время рейда жителей.

Местная прокуратура согласилась с выводами жителей и привлекала подрядчика из Ярославля к административной ответственности. О каком именно наказании идёт речь, в надзорном органе сообщать отказались. Однако, внимание проверяющих к проблеме дало свои результаты — по словам горожан «впервые за последние годы» наледь во дворе начали посыпать песком.