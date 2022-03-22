Прокуратура подтвердила нарушения при уборке снега в Волгореченске
Волгореченск, Костромская область, 22 марта, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Прокуратура подтвердила наличие нарушений при зимнем содержании дорог в Волгореченске. Об этом сообщает Общероссийский народный фронт.
Напомним, на низкое качество выполнения работ общественникам жаловались местные жители. Их не устраивало, что во дворах и внутриквартальных проездах тракторы сгребают только верхний слой снега. В результате после проезда первой же машины на дороге образуется колея. В снежной каше застревают мусоровозы и машины скорой помощи.
При этом заместитель главы города Алексей Лебедевнастаивал, что подрядчик — ярославская компания «ЯР-ВАСАНЖ» хорошо выполняет свою работу и пытался нивелировать замечания проходивших мимо него во время рейда жителей.
Местная прокуратура согласилась с выводами жителей и привлекала подрядчика из Ярославля к административной ответственности. О каком именно наказании идёт речь, в надзорном органе сообщать отказались. Однако, внимание проверяющих к проблеме дало свои результаты — по словам горожан «впервые за последние годы» наледь во дворе начали посыпать песком.