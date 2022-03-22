Москва, , 16:38 — REGNUM В российский авиационный реестр на фоне санкций переведено 800 из 1367 самолётов, заявил 22 марта глава Минтранса Виталий Савельев.

Министр транспорта Виталий Савельев Kremlin.ru

Савельев «Перевели почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании».

Он уточнил, что 78 самолётов Россия вернуть не сможет: они арестованы за рубежом.

Савельев «Теперь за рубеж мы летаем только на машинах, которые являются российскими или были зарегистрированы как российские до того. Это 193 машины».

Эти самолёты летают в те страны, которые согласны принимать наши рейсы и обслуживать их — заправлять самолёты.

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Напомним, Евросоюз с 26 февраля запретил продажу и поставки в Россию самолётов. Под запрет подпадают лизинг, ремонт и обслуживание. Ряд российских самолётов арестованы за рубежом.

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