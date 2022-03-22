Москва, 22 марта 2022, 16:38 — REGNUM В российский авиационный реестр на фоне санкций переведено 800 из 1367 самолётов, заявил 22 марта глава Минтранса Виталий Савельев.
Он уточнил, что 78 самолётов Россия вернуть не сможет: они арестованы за рубежом.
Эти самолёты летают в те страны, которые согласны принимать наши рейсы и обслуживать их — заправлять самолёты.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»
Напомним, Евросоюз с 26 февраля запретил продажу и поставки в Россию самолётов. Под запрет подпадают лизинг, ремонт и обслуживание. Ряд российских самолётов арестованы за рубежом.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минтранса рассказал о потерянных из-за санкций самолётах