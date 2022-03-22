Москва, 22 марта 2022, 16:38 — REGNUM В российский авиационный реестр на фоне санкций переведено 800 из 1367 самолётов, заявил 22 марта глава Минтранса Виталий Савельев.

Министр транспорта Виталий Савельев
Министр транспорта Виталий Савельев
Kremlin.ru
«Перевели почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании».
Савельев

Он уточнил, что 78 самолётов Россия вернуть не сможет: они арестованы за рубежом.

«Теперь за рубеж мы летаем только на машинах, которые являются российскими или были зарегистрированы как российские до того. Это 193 машины».
Савельев

Эти самолёты летают в те страны, которые согласны принимать наши рейсы и обслуживать их — заправлять самолёты.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Напомним, Евросоюз с 26 февраля запретил продажу и поставки в Россию самолётов. Под запрет подпадают лизинг, ремонт и обслуживание. Ряд российских самолётов арестованы за рубежом.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минтранса рассказал о потерянных из-за санкций самолётах