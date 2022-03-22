Санкт-Петербург, 22 марта 2022, 16:50 — REGNUM Для недопущения роста безработицы в Петербурге людей, попадающих под сокращение, направят на оплачиваемые общественные работы. Об этом свидетельствуют материалы заседания городского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Также для поддержания рынка труда в Петербурге создадут временные вакансии для тех, кто может попасть под сокращение.
Помимо этого предприятиям планируют выдавать субсидии в размере 60 тыс. рублей на одного сотрудника. Эти средства будут направлены на переобучение сотрудников при изменении технологической цепочки.
Подробностей о реализации этих мер в Смольном пока не представили, как и информации о сроках их реализации. На фоне экономической обстановки правительство города внедряет меры поддержки в сфере экономики и занятости совместно с Законодательным собранием.
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