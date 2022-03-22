Санкт-Петербург, 22 марта, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Для недопущения роста безработицы в Петербурге людей, попадающих под сокращение, направят на оплачиваемые общественные работы. Об этом свидетельствуют материалы заседания городского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Также для поддержания рынка труда в Петербурге создадут временные вакансии для тех, кто может попасть под сокращение.

Помимо этого предприятиям планируют выдавать субсидии в размере 60 тыс. рублей на одного сотрудника. Эти средства будут направлены на переобучение сотрудников при изменении технологической цепочки.

Подробностей о реализации этих мер в Смольном пока не представили, как и информации о сроках их реализации. На фоне экономической обстановки правительство города внедряет меры поддержки в сфере экономики и занятости совместно с Законодательным собранием.