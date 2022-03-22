Липецк, , 16:36 — REGNUM В Липецкой области будут выпускать легковые электромобили. Об этом 22 марта заявил глава региона Игорь Артамонов.

Электромобиль

Согласно проекту, компания «Моторинвест» до конца 2022 года организует серийный выпуск четырех моделей легковых электромобилей в Краснинском районе. Производство еще одной модели запланировано на первый квартал 2023 года.

Размер планируемых инвестиций за 11 лет составит около 13 млрд рублей. Планируется создать 1900 рабочих мест и произвести более 242 тысяч легковых электромобилей.