Липецк, 22 марта 2022, 16:36 — REGNUM В Липецкой области будут выпускать легковые электромобили. Об этом 22 марта заявил глава региона Игорь Артамонов.
Согласно проекту, компания «Моторинвест» до конца 2022 года организует серийный выпуск четырех моделей легковых электромобилей в Краснинском районе. Производство еще одной модели запланировано на первый квартал 2023 года.
Размер планируемых инвестиций за 11 лет составит около 13 млрд рублей. Планируется создать 1900 рабочих мест и произвести более 242 тысяч легковых электромобилей.