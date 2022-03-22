Москва, , 18:19 — REGNUM Полный запрет Евросоюза на покупку российской нефти кажется сомнительным. Об этом 22 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мне кажется, что не очень велики шансы на это, учитывая, что Евросоюз включает в себя много стран. При этом часть стран очень негативно относится к идее эмбарго. Согласовать это будет не легко. С вероятностью 80% не удастся», — сказал Хестанов.

По его мнению, куда более вероятным кажется сценарий, при котором отдельные страны Евросоюза частично или полностью откажутся от закупки российской нефти.

«Это тоже для нас неприятно. Потому что противники эмбарго — небольшие страны с небольшой экономикой. А сторонники — страны с большой экономикой. Поэтому, вероятно, мы потеряем значительную часть своего экспорта в Евросоюз», — отметил эксперт.