Москва, , 16:33 — REGNUM Ни одна из иностранных компаний в сфере промышленности и торговли официально не заявляла об окончательном уходе с российского рынка. Об этом заявил на брифинге 22 марта глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Денис Мантуров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«О таких заявлениях, что хлопнули дверью и ушли, нам неизвестно», — сказал министр.

Он отметил, что российские власти в настоящее время находятся в диалоге с иностранными компаниями для «формирования повестки и планов относительно того, как будет функционировать каждое из предприятий в России».

«Это касается всех промышленных предприятий, иностранные владельцы которых находятся в раздумье, либо уже приняли для себя какое-то решение, но пока ещё не озвучили, чтобы не допустить длительного простоя и логистической перестройки на другие компоненты, на другие возможно бренды», — уточнил Мантуров.

По его словам, в Минпромторге рассчитывают, что сторонам удастся «прийти к какому-то общему знаменателю до конца марта, либо до начала апреля».