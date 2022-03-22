Москва, , 16:31 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о сохранении объектов культурного наследия, которые являются многоквартирные дома, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Уточняется порядок выявления объектов культурного наследия, а также предлагаются меры по совершенствованию государственной охраны объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия, являющихся многоквартирными домами или располагающихся в многоквартирных домах (жилых и нежилых помещений).

В частности, на собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом культурного наследия, возлагаются обязанности по сохранению объекта культурного наследия, а также по соблюдению требований к содержанию и использованию такого объекта.

Федеральные органы власти и органы власти регионов наделяются правом по осуществлению мер социальной поддержке лицам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, в части финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия.

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