Санкт-Петербург, 22 марта, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Кировский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Марины Смирновой, которую обвинили в мошенничестве в составе организованной группы, похищавшей лекарства для онкологических больных городского онкологического диспансера. Об этом 22 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

В онкологической клинике

Смирновой вменяли три эпизода хищений. По версии следствия, с ноября 2019 по октябрь 2020 года она, действуя в составе организованной группы, в том числе с сотрудниками различных медицинских учреждений, совершила хищения лекарственных препаратов, предназначенных для лечения пациентов онкологического химиотерапевтического отделения СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» на общую сумму 11,491 млн рублей.

«Смирнова вину признала полностью. С ней было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», — отметили в ОПС.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.