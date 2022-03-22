Таллин, 22 марта, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В понедельник, 21 марта, в Таллине на площади Свободы прошла очередная, уже 14-я по счету, протестная акция против ареста правозащитника Сергея Середенко, обвиняемого в «антигосударственной деятельности» за его публикации в прессе.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Середенко

Об этом сообщил эстонский портал rodina.ee, отметив, что мероприятие было зарегистрировано членом правления объединения «Российские соотечественники Европы» Сергеем Чаулиным в Пыхьяской префектуре Департамента полиции и погранохраны.

В пикете приняли участие активисты объединения «Российские соотечественники Европы» и НКО «Русская Школа Эстонии», а также представители общественности, неравнодушной к судьбе главного эстонского политического узника.

По словам Сергея Чаулина, в начале марта 2022 года исполнился ровно год с дня ареста Середенко: «Однако вместо того, чтобы признать несостоятельность своих обвинений и завершить процесс его полным оправданием, власти сменили прокурора стороны обвинения — видимо, прежнего подсудимый «доконал"своим упорством и нежеланием идти на сделку со своей совестью».

Эстонский правозащитник Сергей Середенко был арестован местной Полицией безопасности (КаПо) в начале марта 2021 года по подозрению в антигосударственной деятельности. Почти месяц эстонские власти скрывали сам факт и причины его ареста.

Лишь в сентябре 2021 года ему было предъявлено официальное обвинение. Процесс над ним ведется более полугода в закрытом режиме.

Середенко хорошо известен в Эстонии и других странах Прибалтики в качестве общественного «русского омбудсмена», обязанности которого он добровольно исполнял в течение многих лет.

В 2016 году он выиграл судебный процесс, в ходе которого успешно обжаловал штрафы, выписанные полицией организаторам таллинского шествия «Бессмертного полка».

В последние годы Середенко работал дворником при школе в одном из маленьких эстонских городков по причине невозможности устроиться на другую работу. Он сидит в одиночной камере Таллинской тюрьмы уже почти год.

Как отмечает rodina.ee, случай с Середенко вошел в доклады МИД Белоруссии и МИД России о нарушениях прав человека в разных странах мира.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, если власти Эстонии хотят вывести из тупика российско-эстонские отношения, то они могут начать с предоставления свободы правозащитнику Сергею Середенко.