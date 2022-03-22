Красногорск, , 16:23 — REGNUM Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил военнослужащих и сотрудников Росгвардии в главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ в Балашихе. Об этом 22 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

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На базе медучреждения проходят лечение раненные участники специальной военной операции на Украине. Во время визита глава региона поблагодарил бойцов за отвагу, пожелал им скорейшего выздоровления и вручил ордена «За доблесть и мужество».

«Знаю, что вы прошли тяжелые испытания. Я здесь для того, чтобы сказать, что мы гордимся вами. Большое количество офицеров, военнослужащих сейчас выполняют свой долг на передовой. Наша задача — быть рядом, максимальное внимание оказывать, поддержку», — сказал Воробьев.

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