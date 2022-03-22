Москва, 22 марта, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В настоящее время важно, чтобы украинская сторона не затягивала переговорный процесс. От Киева на переговорах Москва ждёт, что украинская сторона проявит политическую волю и согласится на предложения России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Об этом сообщил 22 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого попросили прокомментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского от 21 марта о том, что вопросы о Донбассе могут быть вынесены на Украине на референдум.

Напомнив, что Украина является суверенным государством и что «какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры», Песков добавил:

«Но, помимо этого, есть и субстанция, которая находится на стадии переговоров двух делегаций».

Он пояснил, что сейчас только во вред переговорному процессу было бы обнародовать детали «этих субстанций». Что же касается украинской роли в переговорах, процесс «и так идёт гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы».

Песков «Наша переговорная команда имеет полное полномочие, имеет необходимую экспертизу, имеет необходимую политическую волю главы государства. Далее очередь за нашими украинскими визави».

Он напомнил, что украинской стороне уже давно передали во всех деталях условия России. Имеющиеся к настоящему моменту украинские ответы не так содержательны, как хотелось бы.