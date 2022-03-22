Песков заявил, что от Киева ждут не референдума, а динамики на переговорах
Москва, 22 марта, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В настоящее время важно, чтобы украинская сторона не затягивала переговорный процесс. От Киева на переговорах Москва ждёт, что украинская сторона проявит политическую волю и согласится на предложения России.
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Об этом сообщил 22 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого попросили прокомментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского от 21 марта о том, что вопросы о Донбассе могут быть вынесены на Украине на референдум.
Напомнив, что Украина является суверенным государством и что «какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры», Песков добавил:
Он пояснил, что сейчас только во вред переговорному процессу было бы обнародовать детали «этих субстанций». Что же касается украинской роли в переговорах, процесс «и так идёт гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы».
Он напомнил, что украинской стороне уже давно передали во всех деталях условия России. Имеющиеся к настоящему моменту украинские ответы не так содержательны, как хотелось бы.