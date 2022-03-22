Калуга, 22 марта, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Калуге 22 марта состоялась акция по уборке мусора на прибржной территории реки Киёвки. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню воды и несколько лет проходит в рамках акции «Вода России». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии области Владимира Жипу.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области Уборка мусора на берегу калужской реки Киёвка.

В экологическом десанте приняли участие сотрудники профильного министерства, дирекции парков, учащиеся кадетского многопрофильного техникума им. А. Т. Карпова и общеобразовательной школы № 22 города Калуги, местные жители. В рамках акции были вручены награды победителям областного поэтического конкурса «Водные сокровища калужского края».

«У нас особая ответственность за сохранение этого важнейшего природного ресурса. Министерство системно работает с предприятиями и организациями для сокращения негативного воздействия на водные объекты. Калужане должны помнить о том, что внести свой вклад в сохранение благоприятной окружающей среды под силу каждому: принимать участие в субботниках, своим примером пропагандировать привычки ответственного потребления и не быть равнодушным к проблемам экологии», — отметил Владимир Жипа.