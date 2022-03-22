Москва, 22 марта, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Российская премьер-лига (РПЛ) готова вернуться к обсуждению вопроса о переходе на систему «весна — осень». Об этом 22 марта сообщил журналистам президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

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«Ближе к маю можем вернуться к детальному обсуждению этого вопроса», — сказал Хачатурянц.

По рассказал, что предложил клубам проанализировать, какие плюсы формата «осень — весна» сработали, какие нет.

Напомним, система «осень — весна» действует с сезона 2012/13. При такой системе чемпионат России начинается летом и заканчивается весной.

Одним из главных аргументов при переходе на эту систему было спорное утверждение о необходимости синхронизации российского первенства с европейскими чемпионатами, что якобы должно было улучшить результаты российских клубов в еврокубках.