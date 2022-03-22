Джакарта, 22 марта, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Правительство Индонезии обсудило с правительством Южной Кореи формирование базового плана и технико-экономическое обоснование строительства жилья в новой столице Индонезии на Калимантане, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Стороны обсудили сотрудничество в сфере инфраструктуры и транспорта.

Индонезия и Южная Корея имеют схожие географические условия.

«У нас есть опыт успешного строительства мостов. Для этого мы надеемся принять участие в строительстве моста Батам-Бинтан», — заявили в правительстве Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, министр молодежи и спорта Индонезии Зайнудин Амали заявил о готовности страны провести Параигры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Соло в конце июля 2022 года.