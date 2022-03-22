Лондон, 22 марта, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Британское военное ведомство отправило украинским нацистам более четырёх тысяч противотанковых ракетных комплексов (ПТУР) NLAW и готовит новые партии этого оружия, заявил министр обороны Британии Бен Уоллес украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю, в роли которого выступали российские пранкеры «Лексус» и «Вован».

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

Пранкеры 22 марта опубликовали второй трейлер их видеоконференции с министром обороны Британии.

Напомним, 17 марта 2022 года «Вован» и «Лексус» провели видео-конференцию с министром обороны Британии Беном Уоллесом от имени украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В ходе беседы Уоллес рассказал о количестве отправленных Киеву комплексов NLAW, а также заявил, что у Британии уже заканчиваются собственные запасы этого вооружения.

«У нас уже заканчивается наш собственный арсенал, но я каждый день либо разговариваю с министром (обороны Украины) Резниковым, либо пишу ему сообщения», — заявил Уоллес.