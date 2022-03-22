Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM Водителя иномарки зажало между двумя грузовиками на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) Санкт-Петербурга, мужчина погиб. Об этом 22 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

ДТП на КАД Петербурга (фото группы «ДТП и ЧП», сайт «Мегаполис") Megapolisonline.ru

ДТП произошло около 15:00 мск на 66 километре внешнего кольца КАД. По предварительным данным, столкнулись два грузовых и легковой автомобили. Последний зажало между грузовыми.

«На месте находятся сотрудники МЧС, скорая помощь. Информация передана в эксплуатирующую подрядную организацию. Заняты полоса безопасности, 1 и 2 полосы. Затор 3 км», — отметили в дорожном управлении.

По предварительным данным, водитель иномарки погиб.