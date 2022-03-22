Архангельск, 22 марта 2022, 16:16 — REGNUM Уполномоченный по правам предпринимателей в Архангельской области Иван Кулявцев предложил снизить налоговую ставку для бизнесменов, работающих по упрощенной системе налогообложения, сообщает пресс-служба Архангельского областного собрания.
Напомним, в конце 2021 года депутаты одобрили предоставление налоговых преференций для предпринимателей, работающих по УСН. Для 21 отрасли экономики ставка налога снижена до 1% с доходов и до 5% с доходов за вычетом расходов для отдельных отраслей. Сейчас за поддержкой обращаются предприниматели других сфер.
Председатель профильного комитета областного Собрания Сергей Моисеев предложил вернуться к этому вопросу после оценки эффективности данной меры поддержки по итогам прошлого года.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ и регионы получат новые полномочия в сфере налогообложения.