Архангельск, 22 марта, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей в Архангельской области Иван Кулявцев предложил снизить налоговую ставку для бизнесменов, работающих по упрощенной системе налогообложения, сообщает пресс-служба Архангельского областного собрания.

Prokuror-kaluga.ru Контроль за уплатой налогов

Напомним, в конце 2021 года депутаты одобрили предоставление налоговых преференций для предпринимателей, работающих по УСН. Для 21 отрасли экономики ставка налога снижена до 1% с доходов и до 5% с доходов за вычетом расходов для отдельных отраслей. Сейчас за поддержкой обращаются предприниматели других сфер.

«В 2020 году при понижении ставок собираемость по УСН выросла. Мне кажется, было бы разумно рассмотреть вопрос о снижении налоговой ставки при уплате налога с дохода до 2 процентов и с доходов за вычетом расходов до 7 процентов при условии сохранения занятости сотрудников. Такой опыт у нас есть», — заявил Кулявцев.

Председатель профильного комитета областного Собрания Сергей Моисеев предложил вернуться к этому вопросу после оценки эффективности данной меры поддержки по итогам прошлого года.

«Сегодня нужно очень внимательно и взвешенно к этому подходить, оценить все наши возможности, в том числе с точки зрения исполнения бюджета. Безусловно, нужно искать различные решения для стабильной работы малого и среднего бизнеса, крупных предприятий, сделать все, чтобы сохранить рабочие места. Этим мы и будем заниматься совместно с региональным правительством», — сказал Моисеев.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ и регионы получат новые полномочия в сфере налогообложения.