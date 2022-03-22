Воронеж, , 16:15 — REGNUM Гражданину США, бывшему военному, который обвиняется в нападении на сотрудника полиции в Воронеже, продлили содержание под стражей до 22 апреля.

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Решение вынес Центральный районный суд, уточняют «Вести-Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, 27-летний гражданин США был задержан в Воронеже за нападение на сотрудника полиции 17 января.

По данным следственных органов, американец устроил пьяный дебош в поезде, когда его доставили в дежурную часть, несколько раз ударил ногой полицейского. В отношении было иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

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