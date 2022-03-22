Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрят проект закона, который сможет освободить малоимущих жителей города от платы по договорам социального найма жилья. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе городского парламента.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На очередном заседании Заксобрания представят законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в Санкт-Петербурге». Проект внесён губернатором Петербурга Александром Бегловым.

В случае принятия закона малоимущие петербуржцы получат особые условия пользования городским жильём. Все остальные проживающие по договорам соцнайма столкнутся с новой системой расчёта, которая разработана по методике Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Эта система будет учитывать различные параметры: качество помещения, расположение, доступность стоимости для съёмщиков.

«Город обязан помогать тем, кто в силу объективных обстоятельств действительно не может позаботиться о себе самостоятельно. Именно поэтому, приводя наше законодательство в соответствие с федеральным Жилищным кодексом, необходимо особо выделить отдельные категории петербуржцев, — отметил председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский.

Предлагаемая мера должна помочь порядка 50,5 тыс. петербуржцам, состоящим на жилищном учёте. Такая поддержка особо актуально в период экономической нестабильности.