Казань, 22 марта, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Татарии в отношении троих граждан иностранного государства завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 127.1 и ст. 127.2 УК РФ («Торговля людьми, использование рабского труда»). По информации следственного управления СКР по РТ, в зависимости от роли каждого их обвиняют в совершении девяти эпизодов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Просит милостыню на проезжей части

По версии следствия, с 2018 по 2021 годы злоумышленники для последующей эксплуатации лиц, просящих милостыню, совершали вербовку, перевозку, передачу и укрывательство людей с ограниченными физическими возможностями. Обвиняемые использовали труд инвалидов, которые попрошайничали на улице, а затем забирали все полученные деньги. Свою причастность к преступлению злоумышленники не признают.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщает ИА REGNUM, в Чебоксарах вынесен приговор трем жителям Марий Эл, которые под видом полицейских похитили девушек и вымогали у них деньги.

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