Тамбов, 22 марта, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Сампурского района Тамбовской области, командир орудия самоходной артиллерийской установки сержант Даниил Абрамов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Скрин телеграм-канала администрации Тамбовской области Сообщение о гибели Даниила Абрамова

«Детство и юность Даниила прошли в деревне Дмитриевка. В 2009 году он успешно окончил Сатинскую среднюю школу и поступил в Кирсановский авиационно-технический колледж гражданской авиации. Прошёл срочную службу в армии. Профессиональным военным сержант Абрамов стал шесть лет назад. Служил в одном из прославленных подразделений Вооружённых сил России. 20 февраля Даниилу Абрамову исполнилось 30 лет», — говорится в сообщении.

21 марта состоялась траурная церемонии прощания с Даниилом Абрамовым. Проститься с земляком пришли сотни жителей района. Командование посмертно представило Абрамова к ордену Мужества.