Москва, , 19:24 — REGNUM Американское правительство умышленно переносит объекты, связанные с разработкой биологического и химического оружия, в постсоветские государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил политолог Аслан Рубаев.

В лаборатории Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Американцы очень часто выносят объекты, связанные с биохимическим оружием, на постсоветское пространство. Западный мир очень циничный, они готовы проводить опасные опыты где угодно, но только не на своей территории. И постсоветское пространство сейчас является просто подопытным регионом. Известно, что переговоры о создании биолаборатории велись и с Казахстаном, и вполне возможно, что она уже создана на казахской территории. Некоторые из этих биолабораторий особой конструкции находятся под землёй. Скорее всего, эти лаборатории являются элементом биологической войны против России. И американцы будут всячески пытаться давить на Россию», — сказал эксперт.

Политолог выразил своё недоумение тем, что ООН не обращает никакого внимание на огромную опасность, исходящую от этих лабораторий.

Напомним, что на территории постсоветских государств находится значительная часть из более чем 300 американских биолабораторий, предназначенных для ведения биологической войны.