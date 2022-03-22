Москва, , 16:13 — REGNUM Если дело в действительности обстоит так, как сообщают консалтеры, и иностранцы ищут партнеров для управления своим бизнесом в России, — это означает, что западные инвесторы не верят в то, что западные санкции и попытки экономического давления на Россию могут быть остановлены в ближайшие месяцы, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Поскольку в противном случае они могли бы переждать горячий период, отделавшись объявлениями о приостановке деятельности, а потом спокойно вернуться к работе.

Можно было бы даже использовать вынужденный простой для нужд обновления оборудования, ремонта и т. д. При этом, как заявляют американские власти, они не оказывают давления на бизнес, призывая уйти из России.

То есть, никаких компенсаций за падение прибыли западные компании не получат — все представляется как их собственная инициатива, как бы оно ни было на самом деле.

В то же время никто не хочет нести убытки, поэтому вариант передачи активов во временное или постоянное управление российским компаниям представляется единственным выходом, тем более, что даже вывоз оборудования из России сейчас запрещен.

Это создает неплохие бизнес возможности для российских компаний и компаний из стран, к санкциям не присоединившихся — сейчас взять эти активы под управление или купить можно с большим дисконтом», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранные компании, ушедшие с российского рынка на фоне санкций начали искать партнёров в России, которые будут управлять их активами в РФ.

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