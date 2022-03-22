Степанакерт, 22 марта, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Азербайджанская сторона второй раз сорвала газоснабжение Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха, обнародованном 22 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Власти Азербайджана 21 марта вечером вновь сорвали газоснабжение Арцаха, в очень холодных погодных условиях лишив население важного ресурса отопления. Поведение Азербайджана — не что иное, как гуманитарный терроризм», — говорится в заявлении.

В карабахском МИД обвинили Баку в нарушении принципов гуманитарного права и в выходе за пределы нравственности. Действия азербайджанской стороны дипломаты назвали «проявлением ненависти и национализма».

Степанакерт осудил «человеконенавистническую» позицию Азербайджана и заявил, что это не заставит народ Нагорного Карабаха прекратить развивать государственность республики.

Стоит отметить, что в ночь на 8 марта произошла авария на газопроводе, ведущем из Армении в Нагорный Карабах. Азербайджан долгое время не позволял произвести ремонтные работы. Когда работы провели, то подача газа через некоторое время снова прекратилась. В Степанакерте обвиняют азербайджанскую сторону, что она якобы установила на газопроводе вентиль и теперь перекрыла его.