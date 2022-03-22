Москва, , 16:11 — REGNUM Московский «Спартак» выступил против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

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«Спартак» возражает против фактического расширения РПЛ до 18 команд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клуб возражает против установления моратория на ротацию участников чемпионата по итогам сезона 2021/22, поскольку это будет грубым нарушением спортивного принципа.

«Спартак» не согласен с тем, что команды, занявшие два последних места в сезоне, сохранят свои места в РПЛ.

Ранее сообщалось, что большинство клубов РПЛ на общем собрании проголосовало за расширение лиги до 18 команд. При этом по итогам текущего сезона никто из РПЛ не вылетает, а две лучшие команды ФНЛ выходят в РПЛ.