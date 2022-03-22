Чебоксары, 22 марта, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял правильное решение, начав военную специальную операцию на Украине, потому что там «нацисты взяли власть». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM несовершеннолетний узник фашизма, руководитель общественной организации «Еврейская национально-культурная автономия» в Чебоксарах 82-летний Михаил Лавин.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Ветеран признался, что не в курсе обращения президента Украины Владимира Зеленского к израильскому парламенту с просьбой о поддержке, но считает действия украинского лидера возмутительными.

«Каша», которую на Украине заварили Зеленский и его окружение, — просто безобразие: нацисты взяли власть в стране и воюют. Ужасно, что на Украине возрождается фашизм и бандеровское движение. Я знаю, что такое война, что такое фашизм, и очень возмущён тем, что творится с подачи фашистских сил на Украине. И в то же время очень сожалею мирным жителям», — сказал Михаил Лавин.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин принял правильное решение, начав военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Михаил Лавин, который также является председателем комиссии по патриотическому воспитанию молодёжи Совета ветеранов города Чебоксары, сообщил, что продолжает встречаться со школьниками и студентами, показывает молодому поколению коллекцию из 500 значков, посвящённых Великой Победе. Важно сохранить историческую память и подвиг советского солдата.

«Хожу в школы, университеты, библиотеки, музеи. Рассказываю историю Великой Отечественной войны, историю старого города Чебоксары», — сказал Михаил Лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский выступил перед депутатами кнессета Израиля, упрекнув их в оказании недостаточной поддержки Украине, призвав ввести санкции против России и начать поставки вооружений в Киев.

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Отмечалось, что украинский президент просил «помочь Украине так же, как украинцы помогали евреям во время нацистской оккупации». Это спровоцировало резкие комментарии, в том числе от самих парламентариев. В частности, депутат израильского кнессета Шломо Кархи на своей странице в Твиттере заявил, что украинский лидер не имеет права сравнивать происходящее с Холокостом.