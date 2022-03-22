Москва, 22 марта, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Возросшие политические риски провоцируют у населения приступы паники, во время которых люди действуют не всегда рационально. Яркий пример тому — недавняя истерия со скупкой сахара и гречки в магазинах, теперь «Детский мир», заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

(сс) Ruth Hartnup Детские игрушки

«Ирония в том, что сахар и гречка на нашем рынке исключительно российского и белорусского производства, и если санкции как-то способны повлиять на их доступность, то лишь в сторону повышения.

То есть, если часть стран Запада откажется закупать у России эти товары, на рынке может возникнуть его переизбыток.

При этом люди зачастую действовали иррационально, закупая сахар и гречку в объёмах, в которых её не потребить и за несколько лет.

Подобные же настроения возможны и в других сегментах потребительского рынка, причем зачастую не более обоснованные.

Целевая аудитория «Детского мира» — молодые мамы, которые тоже подвержены преувеличенным страхам и склонны к иррациональному поведению.

Не удивительно, что менеджеры сети решились за счет такого поведения покупателей повысить финансовую эффективность своей компании.

Видимо, это далеко не последний случай, когда ФАС придется вмешиваться в работу ретейлеров, проверяя обоснованность повышения цен», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сеть магазинов «Детский мир» на три месяца зафиксирует цены на одежду и обувь на уровне января 2022 года. Об этом заявили в ФАС.

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