Будапешт, , 16:08 — REGNUM Неопознанное воздушное судно 22 марта было зафиксировано в воздушном пространстве Венгрии: истребители венгерских ВВС Gripen были направлены на перехват, пишет Hungary Today.

JAS-39 Gripen

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Объект залетел со стороны Украины, затем проследовал в сторону Словакии: его засекли радарами в восточной части Венгрии. Это уже третий с 19 марта случай, когда венгерские военные самолёты поднимаются по тревоге.

Напомним, 11 марта венгерские власти сообщили, что истребители ВВС Венгрии были подняты по тревоге из-за появления над территорией страны беспилотника, залетевшего со стороны Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Неопознанный самолёт с Украины вторгся в воздушное пространство Венгрии