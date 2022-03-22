Брянск, 22 марта, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Четверых граждан Азербайджана, подозреваемых в незаконной реализации контрафактных табачных изделий, задержали оперативники в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Дарья Драй ИА REGNUM Сигареты и алкоголь

По предварительной информации, иностранцы приобретали в одной из стран ближнего зарубежья табачные изделия и реализовывали их на территории Брянской области. В дальнейшем сообщники планировали расширить «рынок сбыта» на другие региона РФ.

Из автомобиля одного злоумышленника изъято около 10 500 пачек сигарет общей стоимостью свыше одного миллиона рублей, в гараже другого сообщника обнаружено 1 100 бутылок спиртного без акцизных марок.

Возбуждено уголовное дело.