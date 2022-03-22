Салехард, , 16:03 — REGNUM На Ямале до конца 2022 года будет полностью решён вопрос обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Дольщики 77metrov.ru

По состоянию на март 2022 года на Ямале зарегистрировано 34 обманутых дольщика, тогда как в 2018 году в регионе их было 518 человек. До 2022 года 484 из них уже получили готовые квартиры или денежные выплаты. По каждому из 34 дольщиков, оставшихся в округе, разработана дорожная карта, сообщает пресс-служба главы ЯНАО. В восстановлении их прав применяются такие меры, как предоставление социальной выплаты для строительства или приобретения жилого помещения, завершение строительства объектов жилищно-строительным кооперативом или возврат вложенных в строительство средств.

Напомним, 21 марта 2022 года президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым акцентировал внимание на проблемах обманутых дольщиков и достаточно высокий уровень аварийного жилья на Ямале.

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