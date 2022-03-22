Москва, , 16:02 — REGNUM Апелляцию на решение об отстранении российских спортсменов подала Федерация бобслея России. Об этом 22 марта сообщила президент организации Елена Аникина.

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Апелляция направлена в апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на решение исполкома IBSF.

«Мы подали в апелляционный трибунал IBSF», — приводит слова Аникиной ТАСС.

Отметим, что апелляционный трибунал IBSF состоит из пяти человек. Его председателем является американец Стивен Хесс, а в состав входят представители Нидерландов, Бельгии, Британии и Италии.

Напомним, 2 марта исполком IBSF временно приостановил членство Федерации бобслея России в организации. Российские спортсмены отстранены на соревнованиях под эгидой IBSF.