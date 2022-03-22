Москва, , 16:01 — REGNUM У Пекина сейчас есть основания для оптимизма. Нынешнюю систему международной торговли в стране так или иначе пришлось бы переформатировать, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Невозможно было до бесконечности накапливать доллары, обеспечить которые товаром США не могли, позволяя мировому гегемону жить не по средствам, обменивая резанную бумагу и циферки в банковских компьютерах на реальные товары.

И если Китай хотел развиваться дальше, ему бы все равно пришлось инициировать снижение роли доллара в мировой торговле. Но в таком случае вся вина за неизбежные последствия этого шага легла бы на руководство КНР.

А последствия будут масштабными, и китайских граждан они не обойдут стороной их коснется и инфляция, и падение спроса на тех рынках, на которые они нацелены.

Но теперь во всем будет виноват Вашингтон, начавший ломать долларовую систему. И из Пекина не устанут напоминать об этом всему человечеству», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае считают, что американские санкции против России обнажили недостатки мировой финансово-экономической системы.

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