Москва, 22 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. У Пекина сейчас есть основания для оптимизма. Нынешнюю систему международной торговли в стране так или иначе пришлось бы переформатировать, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Невозможно было до бесконечности накапливать доллары, обеспечить которые товаром США не могли, позволяя мировому гегемону жить не по средствам, обменивая резанную бумагу и циферки в банковских компьютерах на реальные товары.

И если Китай хотел развиваться дальше, ему бы все равно пришлось инициировать снижение роли доллара в мировой торговле. Но в таком случае вся вина за неизбежные последствия этого шага легла бы на руководство КНР.

А последствия будут масштабными, и китайских граждан они не обойдут стороной их коснется и инфляция, и падение спроса на тех рынках, на которые они нацелены.

Но теперь во всем будет виноват Вашингтон, начавший ломать долларовую систему. И из Пекина не устанут напоминать об этом всему человечеству», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае считают, что американские санкции против России обнажили недостатки мировой финансово-экономической системы.

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