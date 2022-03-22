Сеул, , 16:00 — REGNUM Представители действующего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и избранного президента Юн Сок Ёля не смогли договориться о проведении встречи лидеров страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, старший секретарь президента по политическим вопросам Ли Чхоль Хи провел 21 марта встречу с главой канцелярии избранного президента Чан Чжэ Воном, однако сторонам не удалось сократить разногласия по повестке встречи действующего и избранного президентов.

Отмечается, что разногласия касаются запланированных перестановок в правительстве. Представители избранного президента настаивают на согласовании новых назначений, однако администрация действующего президента заняла позицию, согласно которой Мун Чжэ Ин имеет право производить назначения самостоятельно до истечения его сроков полномочий.