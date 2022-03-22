Сеул, 22 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Представители действующего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и избранного президента Юн Сок Ёля не смогли договориться о проведении встречи лидеров страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, старший секретарь президента по политическим вопросам Ли Чхоль Хи провел 21 марта встречу с главой канцелярии избранного президента Чан Чжэ Воном, однако сторонам не удалось сократить разногласия по повестке встречи действующего и избранного президентов.

Отмечается, что разногласия касаются запланированных перестановок в правительстве. Представители избранного президента настаивают на согласовании новых назначений, однако администрация действующего президента заняла позицию, согласно которой Мун Чжэ Ин имеет право производить назначения самостоятельно до истечения его сроков полномочий.