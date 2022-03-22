Кабул, , 16:00 — REGNUM Бывший президент Афганистана Ашраф Гани выступил с голосовым сообщением без прямой ссылки на «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвав к национальному диалогу, чтобы положить конец «трудной» ситуации в Афганистане. Он высоко оценил достижения своего правительства, рассказав о своих планах по спасению Афганистана от гуманитарного кризиса и нелегитимности правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Ашраф Гани President.gov.af

Тон Ашрафа Гани в голосовом сообщении выглядел примирительно, он пытался побудить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их противников «понять друг друга». По словам Ашрафа Гани, пришло время «тем, кто сражался вместе, принять сегодня друг друга как братьев».

«Легко захватить власть, но трудно её удержать», — указал бывший руководитель страны.

Ашраф Гани неоднократно подвергался критике со стороны своих противников за его авторитарные решения и крупные ошибки во время его правления.

Не упоминая о своей роли в создании нынешнего кризиса в Афганистане, он заявил, что достижения его правительства привели к «преобразованиям» в Афганистане, которые теперь могут быть использовано талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими политическими течениями.

Ранее брат Ашрафа Гани заявил, что он консультируется с некоторыми кругами, чтобы подготовить почву для возвращения беглого политика, но экс-президент в голосовом сообщении не упомянул о своём возвращении в Афганистан или возобновлении политической деятельности.

Далее он подчеркнул, что сейчас он говорит как «простой человек», день и ночь думающий о «благе Афганистана»

Ашраф Гани обусловил сотрудничество с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановлением «коллективного доверия». Он заявил, что «если монополия на власть не будет устранена, пламя войны вновь разгорится», не упомянув о нежелании талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вести диалог с внутриполитическими течениями.

В своём первом послании после бегства из Афганистана Ашраф Гани призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) созвать Лойя джиргу для легитимизации своего правительства.