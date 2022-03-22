Ярославль, 22 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Кировский районный суд Ярославля поступило ходатайство об избрании меры пресечения для 42-летнего предпринимателя Максима Каткова, подозреваемого в нарушении правил безопасности при ремонтных работах, повлекших смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

СУ СКР по ЯО Место происшествия

Как ранее сообщало ИА REGNUM уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». На момент возбуждения дела было известно, что при проведении ремонтных работ на улице Андропова в Ярославле погиб 1 рабочий. И вот теперь квалификацию поправили — в суд поступило ходатайство уже по другой части статьи 216 Уголовного кодекса.

«В Кировский районный суд г. Ярославля поступило ходатайство следователя об избрании домашнего ареста в отношении Максима Каткова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

На данный момент рассмотрение вопроса о мере пресечения предпринимателю рассматривается судом.