Москва, , 16:06 — REGNUM Зарубежные производители отказали России в поставках компонентов для самолёта МС-21. Заморожены даже предоплаченные заказы, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 22 марта журналистам.

МС-21 Denis Fedorko

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Он рассказал, что ранее была налажена широкая международная кооперация по поставке компонентов для МС-21. Никаких объяснений по отказу от поставок не последовало.

«При том что даже заранее предоплаченные заказы, они сегодня заморожены и не поставляются», — сказал Мантуров на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, жёсткие антироссийские санкции, введённые на Западе из-за спецоперации РФ на Украине, коснулись и авиационной отрасли. Евросоюз запретил поставлять в Россию гражданские самолёты и запчасти к ним, обслуживать и страховать воздушные суда. Лизингодатели обязаны до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями.

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