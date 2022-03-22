Уфа, , 16:07 — REGNUM Трех ранее пропавших школьников обнаружили в Башкирии. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба МВД по региону.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

Сообщается, что полицейские проверили места возможного нахождения школьников. В итоге дети были найдены в квартире у матери двух братьев.

«Дети были сыты и даже пребывали в хорошем настроении. Почему женщина не сообщила, что дети находятся у нее, она не смогла пояснить», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что женщина не раз привлекалась к административной ответственности за распитие спиртных напитков и ненадлежащее исполнение родительских прав. В результате ее детей временно поместили в социально-реабилитационный центр.

Отмечается, что в ближайшее время суд намерен рассмотреть материалы о лишении женщины родительских прав.

По информации пресс-службы, мать третьего школьника тоже заподозрили в злоупотреблении алкогольными напитками. В связи с этим ее сын также был помещен органами опеки в этот же центр.

«Там ребята познакомились. Мальчики хорошо учились, конфликтов не было. Что вдохновило их на такой поступок сейчас выясняют инспекторы по делам несовершеннолетних полиции. По факту случившегося проводится проверка», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что инцидент 21 марта в г. Стерлитамаке трех воспитанников социально-реабилитационного центра «Семья» сотрудники приюта сопроводили в школу. После чего несовершеннолетние покинули образовательное учреждение.

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